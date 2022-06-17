Okullarda karne heyecanı

Yalova il genelindeki 200 okulda görev yapan 3 bin 500 öğretmen ile eğitim gören 49 bin 300 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.
Yalova İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrencilerin şiirlerini okuması ve halk oyunları gösterisinin ardından Yalova Valisi Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban ve kurum müdürleri öğrencilere karnelerini dağıttı.
Özellikle ilk karnelerini alan birinci sınıfların heyecanına tanık olmak isteyen ailelerin yoğun ilgi gösterdiği tören, öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle son buldu.
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