Okullarda karne heyecanı - Son Dakika
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Okullarda karne heyecanı

17.06.2022 13:46

Yalova il genelindeki 200 okulda görev yapan 3 bin 500 öğretmen ile eğitim gören 49 bin 300 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.

Yalova il genelindeki 200 okulda görev yapan 3 bin 500 öğretmen ile eğitim gören 49 bin 300 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.

Yalova İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin şiirlerini okuması ve halk oyunları gösterisinin ardından Yalova Valisi Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban ve kurum müdürleri öğrencilere karnelerini dağıttı.

Özellikle ilk karnelerini alan birinci sınıfların heyecanına tanık olmak isteyen ailelerin yoğun ilgi gösterdiği tören, öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle son buldu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okullarda karne heyecanı - Son Dakika

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