Yalova il genelindeki 200 okulda görev yapan 3 bin 500 öğretmen ile eğitim gören 49 bin 300 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Okullarda karne heyecanı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.