Son Dakika Haberleri: Bursa Virajda Devrilen Kamyonda Sıkışan Şoförü İtfaiye Kurtardı

Bursa Virajda Devrilen Kamyonda Sıkışan Şoförü İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Virajda devrilen kamyonda sıkışan şoförü itfaiye kurtardıBursa'nın İznik ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan köfte yüklü kamyon devrildi.

Virajda devrilen kamyonda sıkışan şoförü itfaiye kurtardı

Bursa'nın İznik ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan köfte yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü kısmında sıkışıp yaralanan Ecvet Ertuğrul (31), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza akşam saatlerinde İznik- Yenişehir yolu 4'üncü kilometresindeki Derbent Mevkii'nde maydana geldi. Yenişehir ilçesine doğru seyir halinde olan Ecvet Ertuğrul yönetimindeki 16 AAP 099 plakalı köfte yüklü kamyon, Derbent mevkiinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolundan çıktı. Ecvet Ertuğrul'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrilirken, üzerindeki kasalarda bulunan köfteler de etrafa saçıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kazada kamyonun sürücü kabininde sıkışan şoför Ertuğrul, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu kurtarıldı. İlk tedevisi olay yerinde yapılan yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertuğrul'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:53 Kaynak: DHA
Bursa, İznik, İtfaiye, Güncel
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