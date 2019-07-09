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Bursa yollarında hummalı çalışma

1 saat önce

Bursa'nın mevcut kara yolu ağını daha sağlıklı hale getirmek maksadıyla asfalt kaplama çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçede hummalı bir çalışma yürütüyor.

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Bursa'nın mevcut kara yolu ağını daha sağlıklı hale getirmek maksadıyla asfalt kaplama çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçede hummalı bir çalışma yürütüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen akıllı kavşak ve yol genişletme çalışmalarıyla 2018 yılında şehir içi trafiğinde yüzde 5 rahatlama sağlandığı belirlendi. Mevcut yolların daha sağlıklı hale getirilmesi çalışmaları da devam ediyor. Sorumluluk alanında bulunan 17 ilçede gerek şehir merkezi, gerekse kırsal mahalle yollarında hummalı bir çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, toplam 53 noktada asfalt kaplama, asfalt bakım onarım, bordür ve kazı dolduğu faaliyeti gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi Bülent Ecevit Caddesi ve Beşevler Bilginler Caddesi Bağlantı yolu, Osmangazi ilçesi Selçukgazi Mahallesi bağlantı yolu, Karacabey ilçesi Boğazköy Mahallesi Milli Parklar ve Karakoca Mahallesi bağlantı yolunda asfalt kaplama ve Gemlik ilçesi Fındıcak bağlantı yolu ve İznik ilçesi Çamoluk Mahallesi'nde de sathi kaplama yapılıyor.

Osmangazi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Demirtaş yolu Caddesi, Gürsu Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi, İznik Aydınlar Mahallesi yolu, Kestel Saitabat yolu, Nilüfer Konaklı Mahallesi, Keles Kocayayla bağlantı yolu, İnegöl Tekke Mahallesi, Mustafakemalpaşa Alacaat Mahallesi ve Orhaneli Serceler Mahallesi'nde de asfalt bakım onarımı gerçekleştiriliyor.

Nilüfer Gölyazı ve Demirci Mahallesi, Osmangazi Kükürtlü Caddesi, Yıldırım Yıldırım Spor Kompleksi Kavşağı ve Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nde bordür düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bunun haricinde 17 ilçedeki toplam 32 noktada ise kazı dolgu çalışmaları yapılıyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:46 Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Güncel
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