Bursa yollarında hummalı çalışma

Bursa
'nın mevcut kara yolu ağını daha sağlıklı hale getirmek maksadıyla asfalt kaplama çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçede hummalı bir çalışma yürütüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından hayata geçirilen akıllı kavşak ve yol genişletme çalışmalarıyla 2018 yılında şehir içi trafiğinde yüzde 5 rahatlama sağlandığı belirlendi. Mevcut yolların daha sağlıklı hale getirilmesi çalışmaları da devam ediyor. Sorumluluk alanında bulunan 17 ilçede gerek şehir merkezi, gerekse kırsal mahalle yollarında hummalı bir çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, toplam 53 noktada asfalt kaplama, asfalt bakım onarım, bordür ve kazı dolduğu faaliyeti gerçekleştiriyor.
Çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi Bülent Ecevit
Caddesi ve Beşevler
Bilginler Caddesi Bağlantı yolu, Osmangazi
ilçesi Selçukgazi Mahallesi bağlantı yolu, Karacabey
ilçesi Boğazköy
Mahallesi Milli Parklar ve Karakoca Mahallesi bağlantı yolunda asfalt kaplama ve Gemlik
ilçesi Fındıcak bağlantı yolu ve İznik
ilçesi Çamoluk
Mahallesi'nde de sathi kaplama yapılıyor.
Osmangazi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi
Demirtaş yolu Caddesi, Gürsu
Şehit Cüneyt Yıldız
Caddesi, İznik Aydınlar
Mahallesi yolu, Kestel
Saitabat yolu, Nilüfer Konaklı
Mahallesi, Keles
Kocayayla bağlantı yolu, İnegöl Tekke Mahallesi
, Mustafakemalpaşa
Alacaat Mahallesi ve Orhaneli
Serceler Mahallesi'nde de asfalt bakım onarımı gerçekleştiriliyor.
Nilüfer Gölyazı
ve Demirci Mahallesi, Osmangazi Kükürtlü Caddesi, Yıldırım
Yıldırım Spor Kompleksi Kavşağı ve Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nde bordür düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bunun haricinde 17 ilçedeki toplam 32 noktada ise kazı dolgu çalışmaları yapılıyor. - BURSA