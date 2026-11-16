Bursa'da 100 liralık kamp sandalyesi izdihamı! Vatandaşlar birbirine girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'da 100 liralık kamp sandalyesi izdihamı! Vatandaşlar birbirine girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da 100 liralık kamp sandalyesi izdihamı! Vatandaşlar birbirine girdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da 100 liralık kamp sandalyesi izdihamı! Vatandaşlar birbirine girdi
Haber Videosu

Bursa'da bir alışveriş merkezinde kamp sandalyelerinin fiyatının 100 liraya düşürülmesi izdihama neden oldu. İndirimli sandalyelerden almak isteyen vatandaşlar arasında itiş kakış yaşanırken zaman zaman arbede çıktı. Alışveriş merkezindeki hareketli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir alışveriş merkezinde kamp sandalyelerinin 100 liraya düşmesiyle vatandaşlar indirimli ürünlere akın etti. Uygun fiyatlı sandalyelerden satın almak isteyenler arasında yoğunluk yaşanırken zaman zaman arbede çıktı. Alışveriş merkezindeki hareketli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

100 LİRALIK SANDALYELER İÇİN YARIŞTILAR

Alışveriş merkezinde düzenlenen indirim kampanyası kapsamında kamp sandalyelerinin fiyatı 100 liraya düşürüldü. Kampanyayı duyan vatandaşlar, uygun fiyatlı ürünlerden alabilmek için satış alanına yöneldi. Kısa sürede oluşan kalabalık nedeniyle alışveriş yapmak isteyenler arasında itiş kakış yaşandı.

İNDİRİM KAMPANYASI ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Sandalyelere ulaşmaya çalışan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, zaman zaman arbedeye neden oldu. İndirimli ürünleri almak için yaşanan hareketlilik çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cep TelefonuAlışverişGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • sade vatandaş sade vatandaş:
    bu bilinçli sağduyulu vatandaşlar oy kullanıp ülkeyi yönetecek iktidarları seçiyor o yüzden ülkenin hali böyle fevkalade, harika 0 0
  • Yusuf ÖNDER Yusuf ÖNDER:
    bu rezilliği hak eden tipler sorsan ülkenin halinden ekonomiden çok memnunlardır 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Grup Laçin’in eski solisti Ali Abacı 60 yaşında yaşamını yitirdi Grup Laçin'in eski solisti Ali Abacı 60 yaşında yaşamını yitirdi
Mansur Yavaş’ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik 2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Fatih Terim’in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu Ünlü şef gerçeği açıkladı Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı
Genç kadını ateşe vermişti Kadıköy’deki vahşette karar çıktı Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı
Mahsun Kırmızıgül’den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı Mahsun Kırmızıgül'den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:09
ABD’deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
ABD'deki uçuş krizinin telsiz kayıtları ortaya çıktı: Herkesi uçaktan indirin
11:58
Müvekkiliyle yasak aşk yaşayan avukatın mesajı pes dedirtti 8,5 yıla kadar hapsi isteniyor
Müvekkiliyle yasak aşk yaşayan avukatın mesajı pes dedirtti! 8,5 yıla kadar hapsi isteniyor
11:44
Okan Buruk 120 milyon TL’lik villa aldı İşte yeni adresi
Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi
11:43
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
11:32
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
11:26
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
10:55
Cübbeli Ahmet Hoca’dan jet ski’de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
10:47
Genç kadını ateşe vermişti Kadıköy’deki vahşette karar çıktı
Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 12:22:30. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da 100 liralık kamp sandalyesi izdihamı! Vatandaşlar birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android