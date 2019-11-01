Bursagaz tarafından geliştirilen ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) onay ve teşvik alan, sanal gerçeklik teknolojisine sahip Görsel Öğrenme Merkezi'nin hizmete girdiği bildirildi.

Bursagaz'dan yapılan açıklamaya göre, iç tesisat kontrol ve ihbar işlemlerini sanal gerçeklik dünyasına taşıyan şirket, doğal gaz dağıtım sektöründe bir ilk olma özelliğine sahip Görsel Öğrenme Merkezi'ni, EPDK'dan alınan onay ve teşvikle hizmete açtı.

Bursagaz'ın Nilüferköy yerleşkesinde kurulan merkezin açılışında konuştuğu belirtilen Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, oluşturulan merkezde en son teknoloji ve modern eğitim metodlarının kullanıldığını kaydetti.

Projeyle, çalışanlarının eğitimlerine simülasyon ile destek vermeyi amaçladıklarını aktaran Çermikli, "Merkezimiz ayrıca ilerleyen dönemlerde ihtiyaç doğrultusunda gelişebilecek farklı eğitim programlarına da ev sahipliği yapabilecek şekilde kurgulandı. Bursagaz'da öğrenmeyi davranışa dönüştüren bu yeni nesil öğrenme teknolojisi ile artık iç tesisat kontrol ve ihbar işlemleri sanal gerçeklik dünyasına taşınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik de Bursagaz'ın teknoloji odaklı yönetim anlayışı ve örnek uygulamalarıyla Bursa'nın en önemli markalarından biri olduğunu belirtti. Bursagaz'ın kente katkı sağlamaya devam ettiğini belirten Çelik, "Bugün güzel projelerden birine tanıklık ediyoruz. Bu proje, Bursagaz personeli, tesisat firmaları çalışanları, üniversite öğrencileri gibi birçok kişiye fayda sağlayacağı gibi toplumsal gelişmeye de katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Bursagaz'ın 8 kişilik ekibi tarafından geliştirilen projede iç tesisat ve ihbar süreçlerine ait yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, daire içi ilk ve ikinci tesisat ile ticari işletme ve kazan dairesi tesisatı kontrolleri, servis kutusu, merdiven boşluğu ve daire içi koku ihbarı, gaz yokluğu, elektrik arklanması, hat hasarı ihbarlarına ait tüm mekanlar modellenerek sanal ortama taşındı. Öğrenme performansını anlık olarak ölçebilen söz konusu merkezle, iş sağlığı ve güvenliği riski olmadan eğitim alınmasına olanak sağlandı.

Doğal gaz dağıtım sektöründe bir ilk olan projede ilk adım 2018'in eylül ayında atıldı. EPDK'ya, "Görsel Öğrenme Merkezi Projesi" adı altında Bursagaz tarafından yapılan başvuru ekim 2018'de kabul edildi ve resmi olarak çalışmalar başladı. Bu çerçevede sanal gerçeklik uygulamasının kurulacağı Görsel Öğrenim Merkezi bünyesinde 50 kişilik bir eğitim salonu oluşturuldu. Yazılım sürecinin ardından tamamlanan proje 21 Ekim pazartesi günü devreye girdi. Enerji sektörü ve iş dünyasına katkı sağlaması beklenen projenin ilerleyen dönemlerde Bursagaz'ın diğer iş süreçlerinde de uygulanması planlanıyor.