Bursalı genç atletler dördüncü bitirdi

Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kulübü Atletizm
U20 Kadın takımı, Turkcell U20 Ligi'ni 97,5 puanla dördüncü sırada tamamladı. Yeşil-beyazlılar, tamamı alt yapı sporcularından oluşan kadrosuyla mücadele ettiği yarışlarda 7 madalya topladı.
Turkcell sponsorluğundaki U20 Atletizm Ligi 2019 sezonu final etabı 16 Ağustos Cuma günü Eskişehir
'de yapıldı. Vali Sami Sönmez Spor
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Kompleksi Atletizm Sahası'nda gerçekleşen yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kulübü sporcuları Zeynep Kuran; 800 metre ve 400 metre, Edanur Yaşar, 400 metre engel ve Gönül Demir cirit atma yarışında ikinci olurken, disk atmada İrem Aydın
, üç adım atlamada Nazlıcan İnaltekin ve gülle atmada İlayda Ertunç üçüncülük madalyasının sahibi oldu.
Toplamda kazandığı 7 madalya ile 97,5 puana ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Turkcell U20 Atletizm Ligi'ni dördüncü sırada bitirdi. - BURSA