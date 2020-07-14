Bursaspor'dan "Maskeni tak, örnek ol" kampanyasına destek

Bursa Valiliği öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Maskeni tak, örnek ol" projesine destek vermek için kamera karşısına geçen Bursasporlu futbolcu ve yöneticiler, taraftarlarını ve Bursalıları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaya davet etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlük tarafından hazırlanan "Temmuz Ayı Pandemi ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında, denetim hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi ve yeni bulaşmaların önüne geçmek amacıyla yapılacak etkinliklerle maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekilmesine devam ediliyor.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı'nın geçen hafta gerçekleştirdiği Yıldırım ve Yenişehir ilçeleri ile Bursa Adliyesi denetimlerinin ardından bir destek de Bursaspor'dan geldi.

Kulüp başkanı Mesut Mestan, genel müdür Nihal Ferik, teknik direktör İrfan Buz ve futbolcular kamera karşısına geçti. Mestan'ın "Maskeni tak, örnek ol" mesajı verdiği videoda İrfan Buz, da "Bursaspor hepimizin! Sizi en yakın sürede tribünlerde görmek istiyoruz. Koronavirüsü birlikte yeneceğiz." diyerek çağrıda bulundu.

Antrenman öncesi kamera karşısına geçen futbolcular ise "Şimdi ayrıyız çünkü aramıza koyduğumuz mesafe bizi koruyacak.", "Maske takmak, koronavirüs kadar can sıkıcı değildir.", "Maske takmak, koronavirüs kadar nefessiz bırakmaz." diyerek, maske, mesafe ve temizlik konusunda taraftarlarını ve tüm Bursalıları kurallara uymaya çağırdı.