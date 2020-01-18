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Bursaspor, Kerem Can Akyüz'ü 1,5 yıllığına transfer etti
10 dakika önce
Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli sol bek Kerem Can ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli sol bek Kerem Can ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akyüz, Bursaspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirtti.
"Hedefimizin farkında olarak buraya geldim ve elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum." diyen Akyüz, "Transfer sürecinde bana çok yardımcı olan Başkanımız Mesut Mestan'a teşekkür ediyorum. Bu forma ile taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı
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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:41
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