Bursaspor, Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıklarına Başladı
1 saat önce
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü
'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlı oyucular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.
Sakatlıkları süren Tunay Torun
ve Kubilay Kanatsızkuş, takımdan ayrı çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:14 Kaynak: AA
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