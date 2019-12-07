Bursaspor sahasında Giresunspor'u ağırlayacak

Ligde son haftalarda aldığı galibiyetlerle birlikte yükselişe geçen Bursaspor, galibiyet serisini evinde ağırlayacağı Giresunspor karşısında da sürdürmek istiyor. Bursa temsilcisi, taraftar desteğini de alarak galibiyete uzanmak istiyor.

TFF 1'inci Lig'de son haftalarda çıkışa geçen Bursaspor, 14'üncü hafta mücadelesinde Giresunspor'u sahasında ağırlayacak. Yarın, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.30'da başlayacak mücadeleyi İstanbul bölgesi hakemlerinden Onur Özütoprak yönetecek. Zorlu randevuda Özütoprak'ın Cemal Bingül ve Hasan Hüseyin Tetik yapacak. Şu ana dek topladığı 23 puanla 3'üncü sırada yer alırken, Giresun temsilcisi ise 16 puanla 11'inci basamakta yer alıyor.

BURSASPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki ekip yarınki mücadeleleri ile birlikte 16'ncı kez karşılaşacak. Daha önce oynanan mücadelelerde Bursaspor'un üstünlüğü bulunuyor. Bursa ekibi, 7 maçtan galibiyetle ayrılırken; Giresun ekibi ise 4 kez üç puana ulaşan taraf oldu. Geride kalan 4 karşılaşmada ise taraflar birer puanla sahadan ayrıldı. Bursaspor, kulüp tarihi boyunca Giresunspor'u 7 kez ağırladı. 5'ini ev sahibi kazanırken, 2'sinde ise Giresunspor deplasmanda galibiyete ulaştı.

'TİMSAH' FORM TUTTU

Son haftalarda yakaladığı çıkış ile birlikte dikkat çeken Bursaspor, zirve için iddiasını kuvvetlendirdi. Ligde 6 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Bursa temsilcisi, bu mücadelelerin 4'ünden galibiyetle ayrılmayı başardı. Son iki maçını da kazanan Bursa ekibi, yarın da kazanarak serisini sürdürmek isteyecek. Giresun ekibi ise ligin ilk 6 haftasında galibiyetle tanışamazken teknik direktör değişikliğinin ardından yükselişe geçti. Son 5 maçtır yenilmeyen Giresunspor, Hakan Kutlu yönetimindeki 9 maçın 4'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 2'sinden mağlup ayrıldı.

BURSASPOR GOLCÜ YÖNÜYLE ÖN PLANDA

TFF 1'inci Lig'de geride kalan haftalarda Bursaspor, golcü yanıyla ön plana çıkıyor. 14'üncü haftaya attığı 20 golle giren Bursa temsilcisi, ligin en golcü ekiplerinden biri konumunda yer alıyor. Bursa ekibi bu sezon ligde 12 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı. Bu isimlerden Kubilay Kanatsızkuş'un 4 golü bulunurken, genç santrfor takımın en golcü oyuncusu konumunda. Giresunspor ise daha kısır bir görüntü sergiledi ve 13 gol kaydetti. Konuk ekipte de 7 farklı oyuncu gol sevinci yaşarken; Raul Rusescu, 4 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.

İÇ SAHADA BAŞARILI

Bursaspor iç sahada sergilediği başarılı performans ile öne çıkıyor. Bursa ekibi, bu sezon ligde sahasında oynadığı 6 maçın 5'ini kazanırken yalnızca birinde rakibiyle puanları paylaştı. Bursa temsilcisi ayrıca, ligin de evinde yenilgisiz ekiplerinden biri oldu. Giresunspor ise deplasmanda dilediği performansı sergileyemedi. Konuk ekip, deplasmanda çıktığı 6 lig maçında galibiyet elde edemezken, sadece 2 puan toplayabildi. Ayrıca Giresunspor 3 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

BURSASPOR'UN BİR MAÇINI YÖNETTİ

Maçın hakemi Onur Özütoprak, daha önce Bursaspor'un bir maçını yönetti. 20 Eylül 2017'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Bursaspor, evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 yendi. Buna karşın Özütoprak, Giresunspor'un 12 maçında düdük çaldı. Bu mücadelelerde de Giresun temsilcisi; 6 galibiyetin yanı sıra, 3'er beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

KULÜBEDE 2'NCİ RANDEVU

Her iki takımın teknik direktörü ise kariyerlerinde bir kez karşı karşıya geldi. 25 Ağustos 2018'de oynanan TFF 1'inci Lig maçında; Adana Demirspor, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0 yendi. O maçta ev sahibi Gaziantep ekibinin başında Yalçın Koşukavak, Adana temsilcisinin başında ise Hakan Kutlu yer alıyordu.