Spor

Bursaspor Süper Lig Hedefinde

08.01.2026 11:18
Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kulübün Süper Lig ve Avrupa'da yer alması gerektiğini vurguladı.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kulüp başkanı Enes Çelik, Bursaspor'un Süper Lig'de olması ve Avrupa kupalarında oynaması gerektiğini söyledi.

Çelik, yeşil-beyazlı ekibin ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Serik ilçesindeki otelde AA muhabirine açıklamasında devre arasında yaptıkları transferlerle takımın seviye atladığını ifade etti.

"Nokta atışı" transferler ve mevcut kadronun kalitesiyle ikinci yarıyı minimum kayıpla geçirip seneye 1. Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini anlatan Çelik, kampta her şeyin yolunda gittiğini, takımın en iyi şekilde hazırlandığını dile getirdi.

"Süper Lig yolculuğuna devam"

Bursaspor'un kendisinden emin ve sağlam adımlarla Süper Lig yolculuğuna devam ettiğini anlatan Çelik, "Bursaspor, taraftarı ve şehirdeki dinamikleriyle bütünleşmiş durumda. Kombine ve taraftar ortalamasında Türkiye'nin en iyi takımları arasında yer alıyoruz. 33 binden fazla kombine sattık ve maçlarımızı 40 bin taraftar ortalaması ile oynuyoruz. Şehir, Süper Lig'i istiyor. Bursaspor'un olması gereken yer Süper Lig ve Avrupa." dedi.

Bursaspor'un yolculuğunu sağlam temeller üzerinde devam ettirmek istediklerini vurgulayan Çelik, "Sadece lig atlamaya yönelik bir çalışma yaptığınızda bunun dönüşü de keskin olabiliyor. O yüzden hem mali hem de idari anlamda sağlam çalışmalarla Bursaspor'u ait olduğu Süper Lig'e inşallah getireceğiz. Şu anda planlarımızda bir aksama yok. Planlarımız ayakları yere basan, Süper Lig'de kalıcı bir takım oluşturmak. Süper Lig'de ilk 5'e oynayan her sene Avrupa'da kenti temsil eden bir Bursaspor bizim en büyük hedefimiz." diye konuştu.

"Taraftar atmosferi de ligin kalitesini de etkiliyor"

Futbolun taraftarla güzel olduğuna dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci ligde oynanan 7-8 maçtaki taraftar sayısını toplasanız bizim bir maça denk geliyor. Taraftar, atmosferi de ligin kalitesini de etkiliyor. Benim çocukluğumda 3 İstanbul takımı Bursa'ya geldiğinde 'beraberlik iyidir' diyorlardı. Bu ateşli ortamların, Bursaspor, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli gibi taraftarı olan takımların her zaman üst liglerde olması seyir zevkini de artıracaktır."

Geçen yıl 3. Lig'de mücadele ederken Bursaspor'un tarihine yakışmayan statlara gittiklerini dile getiren Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öyle deplasmanlara gittik ki yağmurdan korunmak için kendimize yağmurluklar aldık. Oralardan buralara gelişin belki bir gün belgeseli çekilir. Bursaspor ile bir gün Avrupa maçında yönetim olarak deplasmana gidersek manevi olarak müthiş bir tatmin yaşarız. Bursaspor'a yakışmayan yerlerden Avrupa deplasmanlarına yolculuklar yapmak inşallah bize nasip olur."

Kaynak: AA

