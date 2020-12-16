Bursaspor'un genç futbolcusu Batuhan Kör'ün yıldızı parlıyor - Son Dakika

Bursaspor'un genç futbolcusu Batuhan Kör'ün yıldızı parlıyor

16.12.2020 12:33
Bursaspor'un genç futbolcusu Batuhan Kör'ün yıldızı parlıyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Batuhan Kör, son haftalarda sergilediği performans ve attığı gollerle büyük beğeni topladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyen Batuhan Kör, son haftalarda sergilediği performans ve attığı gollerle büyük beğeni topladı.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tarihinin en zor günlerini geçiren Bursaspor, altyapıdan yetişen oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrosu ile hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele veriyor.

Kupanın 5. turunda normal süresi 3-3 biten karşılaşmada uzatma bölümü sonucunda Göztepe'yi 5-4 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Süper Lig ekibini bol gollü maçta elemeyi başaran Bursa temsilcisi, son haftalardaki yükselişini sürdürdü.

Genç oyuncularının ön plana çıktığı maçta Bursaspor'a galibiyeti, 4 gol birden atarak yıldızlaşan Batuhan Kör getirdi.

Galatasaray başta olmak üzere ismi birçok kulüple anılan Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman'ın ardından bu kez gözler 19 yaşındaki Batuhan Kör'ün üzerine çevrildi.

Son 2 maçta 6 kez fileleri sarstı

Yeşil-beyazlı ekibin altyapısından yetişen Batuhan Kör, A takım formasıyla ilk kez bu sezon mücadele ediyor.

Göztepe karşısında 4 gol kaydeden Batuhan Kör, Bursaspor'un TFF 1. Lig'in 14. haftasında sahasında oynadığı ve 3-0 kazandığı Yılport Samsunspor maçında 2 kez fileleri havalandırmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk gollerini dün atan genç oyuncu, ligde de 12 maçta 5 golle takımına katkı sağladı.

Kanatlarda ve ileri uçta oynayabilen 1,81 metre boyundaki Batuhan Kör'ün Bursaspor ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Bursaspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursaspor'un genç futbolcusu Batuhan Kör'ün yıldızı parlıyor - Son Dakika Spor


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