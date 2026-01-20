Bursaspor Yeni Mersin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, Tahsin Tam yönetiminde yapıldı. Günün çalışmasının ilk bölümünde oyuncular ısınma hareketleri üzerinde durdu. Ardından yapılan pas organizasyonlarıyla tempo yükseltildi.
Antrenman, sonuçlandırma oyunlarıyla tamamlandı. Yeşil-beyazlı ekip, Yeni Mersin İdman Yurdu karşılaşması öncesindeki hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA
