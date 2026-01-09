Buruk: Çok Çekişmeli Bir Final Bizi Bekliyor - Son Dakika
Buruk: Çok Çekişmeli Bir Final Bizi Bekliyor

09.01.2026 20:47
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile finalin çekişmeli geçeceğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe oynayacakları maçın çok çekişmeli olacağını söyledi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray yarın saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile birlikte bu toplantıyı yaptıkları için mutlu olduğunu söyleyen Buruk, "Bir önceki Süper Kupa finalinde bir arada olamamıştık. Geçekten şu anda bir arada olduğumuz için Fenerbahçe yönetimine, teknik direktörüne ve oyuncusuna teşekkür ederim. Vereceğimiz mesajlar çok önemli. Sadece bir final oynamıyoruz. Bu sene sahadaki rekabetin çok yüksek olduğu ama dışarıdaki dostluk, birliktelikle vereceğimiz mesajların önemli olduğu bir yoldan geçiyoruz. Dışarıdaki insanların tepkilerine çok fazla yol açmadan bu rekabetin saha içinde devam etmesi en büyük dileğim. Yarın da böyle bir maç olacak. İnşallah güzel bir maç olsun. Yarı finallerde bunu gördük. İki finali hak eden takım karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanan olan sadece kupa kazanacak. Ligdeki yarışımız sürüyor. Psikolojik anlamda avantaj olarak faydasını görüyorsunuz. Burada dostluk içerisinde Olimpiyat Stadyumu'nda güzel bir gece olsun. En büyük dileğim bu" şeklinde konuştu.

Maçın oynanacağı stadyumla ilgili sorulan soruya deneyimli teknik adam, "Bu saatten sonra bunu konuşacak durumda değiliz. Yarın bu statta oynayacağız. İki takım buna olarak hazır. Psikolojik ve fiziksel anlamda hazırız" diye cevap verdi.

"Çok çekişmeli bir maç bizi bekliyor"

İki takımın da yarı final maçlarında Süper Kupa'yı ne kadar çok istediğini sergilediği oyunla gösterdiğini ifade eden Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Her takım kazanmak için sahaya çıkıyor, berabere kalmak için, zevksiz bir futbol için sahaya çıkmıyor. Maç içerisinde sizin planlarınız dışında, oyuncuların da kaybetmemeye odaklandığı birçok maç gördük. Yarın bu anlamda iki takım da oyuna odaklanacak, kazanamaya odaklanacak. Çok çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Yarı finale baktığımızda yarınki seyir zevkinin daha yüksek olacağını bekliyorum."

Çok iyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını hatırlatan Buruk, "Yarın maça başlayacağımız, devam edeceğimiz önemli oyuncularımız var. Bu dönemler eksiklerimiz, Afrika Kupası'nda Osimhen ve Jakobs var. Onun dışında Singo olmayacak. Diğer oyuncularımız derbiyi oynamak için hazırlar" ifadelerini kullandı.

"Doğru zamanda doğru oyuncuları takımımıza getireceğiz"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Transfer sadece sizin isteğinizle olmuyor. ya çok yüksek paralar vereceksiniz ya da burada sözleşmeyle ilgili daha kolay çıkabilecek oyuncuları tercih etmek zorundasınız. Bu oyuncuları, Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayacağımız için biraz daha istediğimiz oyuncular için zamana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Doğru zamanda doğru oyuncuları takımımıza getireceğiz. Bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Devamlı oyuncu izliyoruz. Başkanımız, yönetim kurulumuz, futboldan sorumlu Abdullah Kavukcu bu anlamda önemli çalışma içerisinde. En kısa zamanda istediğimiz oyuncuları kadromuza katacağız. Bu konuda kimsenin soru işareti olmasın" değerlendirmesinde bulundu.

"Derbileri seven, derbilerde iyi oynayan bir takıma sahibim"

Derbileri seven ve iyi oynayan bir takıma sahip olduğunu aktaran Okan Buruk, "Planlarımız var. Planlarımızı uygulamaya çalışıyoruz. Bunu da oynayacak iyi oyuncu grubuna sahibim. Odaklandığımız, daha fazla önemsediğimiz maçlar da oluyor. Planlarımızı yapıyoruz ama oyuncu kalitemiz, profilimiz bu derbileri oynamaya çok müsait. İyi oyuncular sayesinde bu derbileri kazanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

