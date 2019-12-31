Burundi'de maden üretimi yüzde 32 arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burundi'de maden üretimi yüzde 32 arttı - Son Dakika

Burundi'de maden üretimi yüzde 32 arttı

6 saat önce

Afrika ülkesi Burundi'de maden üretiminin yüzde 32 arttığı bildirildi.

Burundi'de maden üretimi yüzde 32 arttı, System.String[]

Afrika ülkesi Burundi'de maden üretiminin yüzde 32 arttığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza ulusa sesleniş konuşmasında, maden üretiminin yüzde 32 arttığını, bundan elde edilen gelirin 2018'de 59 milyon, 2019'da da 78 milyon dolar olduğunu söyledi.

Ngozi eyaletindeki maden bölgesinde koltan gibi değerli mineraller keşfedildiğini aktaran Nkurunziza, bu minerallerin 2020'de çıkarılmaya başlanacağını dile getirdi.

Nkurunziza, ülkenin merkezindeki Waga ve Nyabikere ile güneyindeki Mabanda kentlerinde de maden keşif çalışmalarının 2020 içinde başlayacağını kaydetti.

Tarım ihracatında da gelişme kaydedildiğini ifade eden Nkurunziza, çay ve kahve çekirdeği hasadının neredeyse tamamının ihraç edildiğini, bunlardan da 70 milyon dolara yakın gelir sağlandığını dile getirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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