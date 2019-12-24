Siirt'te özel yöntemlerle kuyu şeklindeki tandırlarda pişirilen büryanın ustaları Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları seçti.

Yaylada otlayan ve sütten kesilen kuzuların etinden hazırlanan ve gün ağarmadan servis edilmesinden dolayı "uykudan feragat ettiren lezzet" olarak adlandırılan tescilli büryan kebabının ustaları, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Ustalardan Murat Kayaalp, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşam kategorisinde "Huzur yaylası", spor kategorisinde "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflar için oy kullandı.

Kayaalp, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin fotoğrafının çok ilgisini çektiğini belirterek "100'ü aşkın gündür evlatlarını bekliyorlar. Geçenlerde gelen iki evlat herkesi çok sevindirdi. Darısı diğer annelerine, evlatlarına. Ülkemiz özgürlükler ülkesidir. Herkes dilediğince yaşıyor bu ülkede. Ne dağa ne de başka bir ülkeye gitmeye gerek yok. Bu dünya bu ülke hepimize yetiyor." dedi.

Milli takım futbolcularının asker selamı vermesinden dolayı çok duygulandığını anlatan Kayaalp, AA çalışanlarına görevlerinde başarı diledi.

Usta Muhammet Baykara da fotoğrafları tek inceleyerek oyunu kullandı. Baykara'nın tercihi, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflar oldu.