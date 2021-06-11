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Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu - Son Dakika

Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu

11.06.2021 14:44

Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu kucağına alan Buse Varol, kısa süre içinde fazla kilolarından kurtuldu. Alişan'la birlikte yaz aylarının tadını çıkaran güzel oyuncu, gittiği lüks otelden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Denizde verdiği mayolu pozları paylaşan Varol, takipçilerinden tam not aldı.

2018 senesinde evlenen ve şubat ayında ikinci kez anne olan Buse Varol, kısa sürede eski formuna döndü. Çift, Alişan'ın programının bitmesiyle soluğu Antalya'da aldı.

POZLARINA YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 1,4 milyon takipçisi olan Buse Varol, tatil paylaşımı yapmayı da unutmadı. Kış Güneşi, Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde rol alan oyuncu Buse Varol, denizin içinde verdiği pozlarla takipçilerinin beğenisini topladı. Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan Varol'a "İki çocuğu sanki ben doğurdum" yorumları geldi.

Deniz sezonunu açan Buse Varol, peş peşe mayolu pozlarını paylaştı
Deniz sezonunu açan Buse Varol, peş peşe mayolu pozlarını paylaştı
Deniz sezonunu açan Buse Varol, peş peşe mayolu pozlarını paylaştı
Deniz sezonunu açan Buse Varol, peş peşe mayolu pozlarını paylaştı
Deniz sezonunu açan Buse Varol, peş peşe mayolu pozlarını paylaştı
Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu

Buse Varol, Antalya, Alişan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu - Son Dakika Magazin


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