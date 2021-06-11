2018 senesinde evlenen ve şubat ayında ikinci kez anne olan Buse Varol, kısa sürede eski formuna döndü. Çift, Alişan'ın programının bitmesiyle soluğu Antalya'da aldı.
Instagram'da 1,4 milyon takipçisi olan Buse Varol, tatil paylaşımı yapmayı da unutmadı. Kış Güneşi, Payitaht Abdülhamit gibi dizilerde rol alan oyuncu Buse Varol, denizin içinde verdiği pozlarla takipçilerinin beğenisini topladı. Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan Varol'a "İki çocuğu sanki ben doğurdum" yorumları geldi.
Son Dakika › Magazin › Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu - Son Dakika Magazin