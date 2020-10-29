Büyük Cumhuriyet Konseri - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarındaki Patara Antik Kenti'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Büyük Cumhuriyet Konseri düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Patara Antik Kenti Meclis Binası'nda gerçekleştirilen Büyük Cumhuriyet Konseri, 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılına işaret etmek amacıyla saat 19: 23'te İstiklal Marşı ile başladı.

Yarım saat süren konser, televizyon kanallarından ortak ve naklen yayımlandı.

Batık Kent Kekova'da, konser ile eş zamanlı dalış gösterileri ve ışık şovları yapıldı.

Akşam saatlerinde ilçe merkezi ile Kalkan Mahallesi'nde İSE fener alayı düzenlendi.

Türk bayraklarıyla donatılan Cumhuriyet Meydanı'nda, 20.30 - 24.00 saatlerinde Kaş Belediyesi etkinlik programı gerçekleştirildi.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, "Türk milletinin olduğu yerde bereket vardır, huzur vardır, kardeşlik vardır. Allah, kardeşliğimizi her daim ilelebet payidar eylesin." dedi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da Cumhuriyetin, kuruluşundan itibaren ilçede kutlamalar yapıldığını, aynı heyecan, coşku ve görüntüyü hep yaşadıklarını, milletin ülkesine ve cumhuriyetine sahip çıktığını belirtti.

97 yıldır ülkede halk iradesinin var olduğunu vurgulayan Ulutaş, "Bu ülke, bu millet, bir ve beraber olduğu sürece, bu bayrak dalgalanacak, bu vatan bölünmeyecek, inşallah ezanlar da dinmeyecek. 97 yıldır ayakta kalan bu devlet, bu millet, bu vatan, inşallah bundan sonra da yoluna emin adımlarla yürümeye devam edecek." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Cumhuriyet Bandosu ve Orkestrası ile yerel sanatçıların çaldığı marşlar ve şarkılarla da bayram coşkusu yaşandı.

Kutlamalarda, Kaş Limanı'ndan Gediefe Tepesi'ne Türk bayrağı görüntüsü, tepeden ilçeye kırmızı beyaz lazer ışık yansıtıldı, havai fişek gösterisi sunuldu.

29 Ekim 1923'te Atatürk'ün önderliğinde cumhuriyet ilanı, o dönemde Kaş'ta ulaşım ve iletişim zor şartlarda gerçekleştiği için 3 gün sonra öğrenildi. Halk, coşkuyla meydana toplandı, Meis Adası'ndan görülebilecek büyüklükte ateş yaktı ve Cumhuriyetin kuruluşunu kutladı. O günden bugüne Cumhuriyetin kuruluşu, Kaş'ta coşkuyla kutlanıyor.