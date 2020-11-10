Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Törenin ardından Vali Erin ve berberindekiler, şehitlikte dua etti.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen anma töreninde, Vali Abdullah Erin , Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz ile 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga anıta çelenk sundu.

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