Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Malatya'nın Hekimhan, Kale ve Darende ilçelerinde tören düzenlendi.
Hekimhan Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törene Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Belediye Başkanı Turan Karadağ, askeri erkan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı söylendi.
Anma programı öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen etkinlikle devam etti.
Kale
Kale ilçesinde ise Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Anma programı İzollu İlkokulunda devam etti.
İzollu İlkokulundaki programda ise Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon izlendi, şiirler okundu, öğrenciler gösteri sundu.
Törene, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Özden, İlçe Emniyet Amir Vekili Harun Ercan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut katıldı.
Darende
Darende Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Anma programı Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda düzenlendi.
Öğrenciler tarafından şiir okundu, oratoryo ve sinevizyon gösteriminin ardından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.
Törene Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Belediye Başkan Vekili Tuncer Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ufuk Kale, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, siyasi partilerin ilçe başkanları, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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