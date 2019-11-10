Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk'ü su altında andılar
Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü su altında andılar

Büyük Önder Atatürk'ü su altında andılar

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yılında, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1999 Marmara Depremi'nin ardından fay hattının otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle oluşan "su altı şehri"ne gerçekleştirilen dalışla anıldı.

Büyük Önder Atatürk'ü su altında andılar, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yılında, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1999 Marmara Depremi'nin ardından fay hattının otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle oluşan "su altı şehri"ne gerçekleştirilen dalışla anıldı.

Değirmendere Sualtı Topluluğunca (DESSAT) fay hattının kıyıdaki otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle Değirmendere sahilinin 180 metre açığındaki "su altı şehri"ne anı dalışı gerçekleştirildi.

Su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan, DESSAT Başkanı Murat Kulakaç ve bir grup dalgıç, Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Seramik, Cam ve Çinicilik programı öğretim üyelerince 5 yıl önce hediye edilen mozaik Atatürk portresiyle 18-21 metre derinlikte tarihi çınar ağaçlarının bulunduğu alanda oluşturulan anı köşesine ulaştı.

Dalgıçlar, su altındaki portre ve Türk bayrağı önünde 2 dakika saygı duruşunda bulunup "su altı şehri"ni gezerek etkinliği tamamladı.

- "Atamızı hiçbir zaman unutmayacağız"

Tahsin Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin su altındaki izlerinin olduğu noktaya dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaşadığı sürece anı dalışlarını sürdüreceğini dile getiren Ceylan, "Ulu Önder Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümü, aslında bizim için ölümsüz olan bir lider. Değirmendere batık şehirde, Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulunun daha önce hazırladığı Atatürk köşesinde anma gerçekleştirdik. Yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. Kendisini şükran, minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Murat Kulakaç ise her 10 Kasım'da anı dalışı gerçekleştirdiklerini aktararak, "10 Kasımlar bizim için, gençlerimiz için, su altıcılar için önemli. Atamızı hiçbir zaman unutmayacağız, onun fikirlerini her zaman yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 17:52:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyük Önder Atatürk'ü su altında andılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]