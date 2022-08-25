Kılıçdaroğlu Zafer Müzesi'ni inceledi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu Zafer Müzesi'ni inceledi

25.08.2022 19:58
Kılıçdaroğlu Zafer Müzesi'ni inceledi

BÜYÜK Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Müzesi'nde devam eden tadilat çalışmalarını inceledi.

BÜYÜK Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Müzesi'nde devam eden tadilat çalışmalarını inceledi.

Partisinin İl Başkanı Yalçın Görgöz ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, müzeyi inceledi. Kılıçdaroğlu, sonrasında müzenin meşhur merdivenlerinde fotoğraf çektirdi. Kendisine ilgi gösteren Afyonkarahisarlılarla da selamlaşan Kılıçdaroğlu, fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu Zafer Müzesi'ni inceledi - Son Dakika

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