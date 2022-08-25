Kılıçdaroğlu Zafer Müzesi'ni inceledi

BÜYÜK Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Müzesi'nde devam eden tadilat çalışmalarını inceledi.
Partisinin İl Başkanı Yalçın Görgöz ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, müzeyi inceledi. Kılıçdaroğlu, sonrasında müzenin meşhur merdivenlerinde fotoğraf çektirdi. Kendisine ilgi gösteren Afyonkarahisarlılarla da selamlaşan Kılıçdaroğlu, fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.
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