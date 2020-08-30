Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Manisa'nın Sarıgöl ve Kula ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.
Sarıgöl Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Yusuf Bozan konuşma yaptı, törende öğrenciler şiir okudu.
Törene, Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcısı Emre Pala, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hamza Öt, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından protokol üyeleri ilçe şehitliğini ziyaret etti.
Kula
Kula'da Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tarafından çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam konuşma yaptı.
Kaymakam Duru da ilçe sakinlerinin bayramını kutlayarak, büyük taarruzun 98. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirtti.
Kent Meydanı'nda yapılan program sonrasında şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:27 - Kaynak: AA
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