Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü - Son Dakika

Kaymakam Duru da ilçe sakinlerinin bayramını kutlayarak, büyük taarruzun 98. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirtti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam konuşma yaptı.

Kula'da Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Yusuf Bozan konuşma yaptı, törende öğrenciler şiir okudu.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Manisa 'nın Sarıgöl ve Kula ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

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