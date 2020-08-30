Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü Konya ve ilçelerinde kutlandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir, Halkapınar, Seydişehir ve Yalıhüyük ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Beyşehir ilçesinde, Anıt meydanında düzenlenen törende, İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.
Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkan Vekili Onur Toltay, kurum amirleri, jandarma ve polis teşkilatı mensupları ile gaziler katıldı.
Halkapınar
Halkapınar'da Hükümet Konağı'nda Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Şehitlik ziyareti ile tamamlanan törene, Halkapınar Kaymakamı Vekili Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Yardımcısı Abdülkerim Yaltirik, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Seydişehir
Seydişehir İlçesi Hükümet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Ardından Seydişehir Şehitliği ziyaret edildi. Buradaki Kuran-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından şehit mezarları ziyaret edildi.
Törene Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Yalıhüyük
Yalıhüyük Hükümet Konağı önünde düzenlenen kutlama töreni, Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç ve Belediye Başkanı Hasan Koçer'in Atatürk büstüne çelenk bırakmasıyla başladı.
Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:57 - Kaynak: AA
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