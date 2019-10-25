Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece açıklarında fayın geçtiği bölgelerde kameralı takip
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Büyükçekmece açıklarında fayın geçtiği bölgelerde kameralı takip

1 saat önce

Kuzey Anadolu Fay Hattı Kumburgaz segmentinin geçtiği Marmara Denizi'ndeki değişimler, "Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları" aracılığıyla izleniyor.

Büyükçekmece açıklarında fayın geçtiği bölgelerde kameralı takip, System.String[]

Kuzey Anadolu Fay Hattı Kumburgaz segmentinin geçtiği Marmara Denizi'ndeki değişimler, "Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları" aracılığıyla izleniyor.

Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül'de Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Silivri açıklarından geçen kısmında meydana gelen 5,8 ve 4,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, İstanbul depreminde kırılması beklenen hattın, bir ucunun Silivri açıklarında, diğer ucunun da Avcılar'ın güneyinden geçen Kumburgaz bölümü olduğu öngörülüyor.

Bu kapsamda, Büyükçekmece Belediyesi ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) iş birliğiyle ilçenin 15 kilometre açığından geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz segmenti kameralarla 7 gün 24 saat izleniyor.

Büyükçekmece'nin Kumburgaz, Celaliye ve Sinanoba mahallerinde kurulan "Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları" aracılığıyla Marmara Denizi'ndeki değişimler kayıt altına alınırken, gece görüş kabiliyetine sahip 24 saat kayıt alabilen ve gerçek zamanlı erişilebilen sistemden elde edilen veriler, DOHAD merkezinden de anlık olarak takip edilebiliyor.

"Deprem öncesi birçok parametrede değişiklikler gerçekleşiyor"

DOHAD Başkanı Fuat Agalday, Büyükçekmece Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında Kumburgaz, Celaliye ve Sinanoba mahallerinde kurdukları istasyonlarla ilçenin 15 kilometre açığından geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz segmentinin izlenmeye başlandığını kaydetti.

Depremden önce birçok parametrede değişiklikler yaşandığını dile getiren Agalday, "Gece görüş kabiliyeti olan kameralardan elde ettiğimiz veriler ve Büyükçekmece'de 150 metre derinlikte sismik inceleme sondajlarından gelen veriler anlık olarak DOHAD merkezinde takip edilmektedir. Deprem öncesi kayaçların sıkışması nedeniyle oluşan elektrik, manyetik, sismik, meteorolojik ve benzeri değişimleri yakından takip etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece, Kumburgaz, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:02 Kaynak: AA
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