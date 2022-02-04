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Büyükçekmece'de arama çalışmaları 4. gününde de devam ediyor - Son Dakika

Büyükçekmece'de arama çalışmaları 4. gününde de devam ediyor

04.02.2022 18:29

Büyükçekmece'de arama çalışmaları 4. gününde de devam ediyor İstanbul Büyükçekmece'de bulunan boş bir arazide polis ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları 4. günde de devam ediyor.

Büyükçekmece'de arama çalışmaları 4. gününde de devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de bulunan boş bir arazide polis ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları 4. günde de devam ediyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin Büyükçekmece Pınar Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide 4 gün önce helikopter destekli olarak başlattığı çalışmalar sürüyor. İş makineleri ile çalışmalar devam ederken, aramaların kayıp ihbarı üzerine Anadolu Adliyesi tarafından soruşturma başlatılan 39 yaşındaki Murat K. isimli şahsın cesedine ulaşılmak için olduğu öğrenildi. Emniyet ekiplerince yapılan kazı ve arama çalışmaları ise geniş güvenlik önlemleri ile dördüncü gününde de devam ediyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 20 Ocak 2022 tarihinde "kasten öldürme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında bir tanığın Büyükçekmece'deki boş araziyi işaret etmesinin ardından orada kazı çalışmalarına başlandığı bilgisine ulaşılmıştı.

Öte yandan, kayıp olan Murat K. hakkında ise 20'den fazla adli sicil kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de arama çalışmaları 4. gününde de devam ediyor
Büyükçekmece'de arama çalışmaları 4. gününde de devam ediyor
Büyükçekmece'de arama çalışmaları 4. gününde de devam ediyor

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Emniyet Müdürlüğü, Pınar Mahallesi, Büyükçekmece, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de arama çalışmaları 4. gününde de devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de arama çalışmaları 4. gününde de devam ediyor - Son Dakika
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