Büyükçekmece\'de Cinayetler: 3 Ölü, Katil Zanlısı Aranıyor

Büyükçekmece'de E-5 yan yolda iki kişinin öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın faili olduğu öne sürülen zanlının, cinayetlerden kısa süre önce bir kadını da otel odasında silahla vurarak öldürdüğü belirlendi.

AYNI ARAÇTA SEYAHAT ETTİĞİ ARKADAŞLARINI ÖLDÜRDÜ

Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Mahallesi E-5 yan yolda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, silahla sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine geçen polis, araçta ve yerde silahla vurulmuş ağır yaralı 2 kişiyi buldu. Gelen sağlık ekipleri isimlerinin Emrah Güçlü ve Emrah Yılmaz olduğu öğrenilen şahısları hastaneye kaldırdı. İki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

OTEL ODASINDA BİR KADININ CESEDİ BULUNDU

Çevrede detaylı inceleme yapan polis, cinayetlerin yaşandığı noktaya yakın yerde, bir otel odasında da kadın cesedi olduğunu öğrendi. Otelde detaylı inceleme yapan Büyükçekmece Polisi silahla vurulmuş halde Melisa Küçüklekçi (27)'nin cesediyle karşılaştı.

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Polisin konuyla ilgili detaylı çalışması devam ederken, katil zanlısı H.K. her yerde aranıyor.