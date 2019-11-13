Büyükçekmece'de deprem paneli düzenlendi

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi tarafından Deprem Paneli düzenlendi. Uzman isimlerin konuşmacı olarak katıldığı panelde deprem öncesinde ve deprem anında yapılması gerekenler vatandaşlara anlatıldı. Programa katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, beklenen İstanbul depremi gerçekleştiğinde insan ölüm riskinin en az olacağı ilçenin Büyükçekmece olacağını söyledi.

Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde deprem paneli düzenledi. Panelde, Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme ve Değerlendirme Müdürü Dr. Doğan Kalafat, Jeofizik Mühendisi ve Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Erdal Şahan, Jeofizik Mühendisi ve İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran vatandaşları depreme hazırlık konusunda bilgilendirdiler. Marmara Bölgesi'nin deprem etkinliğine bakış, toplanma, barınma alanları, ulaşım ve iletişim açısından neler yapılabilir konusunda fikir alışverişi yapıldı. Panele Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, dernek ve oda başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Panelin başlangıcında selamlama konuşması yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün deprem ve Büyükçekmece hakkında kısa kısa bilgiler verdi.



"Günde 10'a yakın bina yıkılıp kentsel dönüşüme sokuluyor"

Büyükçekmece'de afet ve risk profili konusunda İstanbul'un en az riskli yapıları bulunduğuna dikkat çeken Dr. Hasan Akgün, "1999 yılından beri dünyada yapılan tüm panellere katıldım. "Arar" araştırma gemisiyle Marmara Denizi'nin dibinin araştırılmasında bulundum. Bu deneyimlerim bana bir şeyi gösteriyor depremin ne zaman olacağını hiçbir zaman kestiremeyiz. Ancak her zaman hazırlıklı olup tedbirlerimizi almalıyız. Büyükçekmece beklenen İstanbul deprem olduğu zaman en az etkilenecek ve insan ölüm riskinin olduğu ilçedir. Bizim binalarımızın hepsi ruhsatlı ve en fazla 4 katlı olarak izin veriyoruz. Yüksek katlı olan ve TOKİ'nin yaptığı evler ise son teknolojiye göre yapılmıştır. 1999 yılındaki depremde Büyükçekmece en az zarar gören ilçe olmuştu. Ruhsatsız yapılan binalar en büyük risk oluşturan yapılar. Çünkü denetim yok ne olduğunu bilemiyorsun. Büyükçekmece'de günde 10'a yakın bina yıkılıp kentsel dönüşüme sokuluyor. Belediye, vatandaş ve müteahhit üçgeni oluşturarak kimseyi mağdur etmeyip, Türkiye'de en çok bina yenileyen ilçe yine Büyükçekmece ilçesidir" diye konuştu.