İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir şahıs, oyuncak silahı kavga ettiği kişinin kafasına doğrultup art arda tetiğe bastı.
Olay, Mimaroba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında gençler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucu yere düşen bir genç diğerleri tarafından tekme tokat darbedildi. Darbedilen gencin elindeki 'airsoft' denilen oyuncak tabancayı alan diğer genç, art arda tetiğe bastı. Şahıs, içinde metal boncuklar olan tabancayla defalarca ateş ettiği kişiyi yaraladı.
Dehşet verici anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › 3-sayfa › Büyükçekmece'de Gençler Arasında Kavga: Oyuncak Tabanca ile Ateş Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?