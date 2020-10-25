Jandarmanın kaçak tütün operasyonu kamerada - Son Dakika

Jandarmanın kaçak tütün operasyonu kamerada

25.10.2020 09:48

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükçekmece'de 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyonu düzenledi.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükçekmece'de 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyonu düzenledi. Operasyonda yakalanan H.A. gözaltına alındı. Operasyon yapılan villa ve depolardaki kaçak tütünlerin aroma ile harmanlanarak satışa hazır hale getirildiği ve buralarda paketlendikten sonra piyasaya sürülmek üzere ünlü bir tütün zincirine dağıtımının yapıldığını belirlendi.

4 AYRI ADRESE OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından gümrük işlemine tabi tutulmadan kaçak yollarla getirilen tekel ürünlerinin İstanbul genelinde piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Ekipler, tekel ürünlerinin H.A. tarafından yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiğini ve Büyükçekmece'de kiraladığı biri lüks villa olmak üzere 4 ayrı adreste depoladığını tespit etti. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.

PUROLAR, NARGİLE TÜTÜNLERİ, MAKARONLAR…

Jandarma ekiplerinin 4 ayrı adreste yaptığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan, 10 milyon 570 bin adet sigara sarma kağıdı, 19 milyon 120 bin 150 adet filtre, 1 milyon 100 bin 650 adet puro, 200 bin 750 paket sigara, 18 milyon 250 bin adet doldurulmuş makaron, 12 bin 325 kilogram kıyılmış tütün, 12 bin 125 kilogram nargile tütünü, 152 bin 400 adet elektronik sigara, 60 milyon 60 bin adet boş makaron, 14 bin 400 adet elektronik sigara tütünü, 120 paket nargile aroması, 2 bin 176 adet pipo, 750 adet tütün örme aparatı, 1 adet karıştırma makinası, 3 adet hassas terazi ele geçirilerek, mal sahibi olduğu öğrenilen H.A. gözaltına alındı.

KAÇAK TEKEL ÜRÜNLERİ ZİNCİR SHOP MARKETLERDE SATILIYORDU Operasyon yapılan villa ve depolarda incelemelerini derinleştiren Jandarma ekipleri, kurulan düzenek ile kaçak tütünlerin aroma ile harmanlanarak satışa hazır hale getirildiğini ve burada paketlendikten sonra piyasaya sürülmek üzere ünlü tütün zinciri olan bir markete dağıtımının yapıldığını belirledi. Ekiplerin yapmış oldukları operasyon ile yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilirken,  yakalanan H.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Jandarmanın kaçak tütün operasyonu kamerada
Jandarmanın kaçak tütün operasyonu kamerada
Jandarmanın kaçak tütün operasyonu kamerada
Jandarmanın kaçak tütün operasyonu kamerada
Jandarmanın kaçak tütün operasyonu kamerada
Jandarmanın kaçak tütün operasyonu kamerada
Jandarmanın kaçak tütün operasyonu kamerada
Jandarmanın kaçak tütün operasyonu kamerada
Jandarmanın kaçak tütün operasyonu kamerada

Büyükçekmece, Jandarma, Tütün, Villa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Jandarmanın kaçak tütün operasyonu kamerada - Son Dakika

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