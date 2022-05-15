BÜYÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETLİ KADIN, ÇOCUĞA ÇARPACAĞI İDDİASI İLE DARBEDİLDİ - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETLİ KADIN, ÇOCUĞA ÇARPACAĞI İDDİASI İLE DARBEDİLDİ

15.05.2022 11:05

BÜYÜKÇEKMECE sahilinde motosiklet sürücüsü bir kadın, seyir halindeyken bir çocuğa çarpmak üzere olduğu iddiasıyla, çocuğun babası tarafından darbedildi.

BÜYÜKÇEKMECE sahilinde motosiklet sürücüsü bir kadın, seyir halindeyken bir çocuğa çarpmak üzere olduğu iddiasıyla, çocuğun babası tarafından darbedildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, bugün akşam saatlerinde Büyükçekmece sahilde meydana geldi. İddialara göre, motosiklet sürücüsü kadın, sahilde seyir halindeyken az kalsın bir çocuğa çarpıyordu. Bunun üzerine çocuğun yanındaki kişi, kadına tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu sinirlenen çocuğun babası, iddiaya göre kadını darbetti. Kadının üzerine yürüyen ve iteleyen bu kişi, çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETLİ KADIN, ÇOCUĞA ÇARPACAĞI İDDİASI İLE DARBEDİLDİ
BÜYÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETLİ KADIN, ÇOCUĞA ÇARPACAĞI İDDİASI İLE DARBEDİLDİ
BÜYÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETLİ KADIN, ÇOCUĞA ÇARPACAĞI İDDİASI İLE DARBEDİLDİ
BÜYÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETLİ KADIN, ÇOCUĞA ÇARPACAĞI İDDİASI İLE DARBEDİLDİ

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Motosiklet sürücüsü kadın ile bir babanın kavga anları sahili karıştırdı Motosiklet sürücüsü kadın ile bir babanın kavga anları sahili karıştırdı Büyükçekmece'de pişkin hırsızlar kamerada Büyükçekmece'de pişkin hırsızlar kamerada

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETLİ KADIN, ÇOCUĞA ÇARPACAĞI İDDİASI İLE DARBEDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLETLİ KADIN, ÇOCUĞA ÇARPACAĞI İDDİASI İLE DARBEDİLDİ - Son Dakika
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