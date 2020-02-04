Büyükçekmece'de riskli bina belediye ekiplerince yıkıldı - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de daha önce riskli olduğu için boşaltılan 3 katlı bina belediye ekiplerince yıkıldı.

Kentsel Dönüşüm çalışmalarına hız veren Büyükçekmece Belediyesi, deprem riski bulunan binaların yıkımını sürdürüyor. Fatih Mahallesinde boşaltılan binanın etrafı yıkım öncesi zabıta ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile çevrildi. 3 katlı bina iş makineleri ile iki saat içinde yıkıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yaptığı açıklamada, "Arkada görmüş olduğunuz bina yerinde dönüşüm çerçevesinde yıkılmakta olan bir bina, burası bir site burada sadece 32 daire var"' dedi.

ENDİŞE DUYDUĞUM YER KUMBURGAZ

Başkan Akgün "'Depremin kapımızda olduğunu tüm İstanbul halkının bilmesi lazım. Endişe duyduğum yer Kumburgaz sahillerinde 40 sene önce yapılmış 3 kattan yukarı büyük siteler . Bu binalarda 10 veya 15 bin kişi oturuyor. Yaz aylarında bir deprem olursa ve içerisinde insanlar oturursa büyük risk altında olduğumuzu ifade etmek isterim. Binaların kötü olmasından dolayı... Zeminde bir sorun yok, binaların ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Deniz kumundan alınmış ve yapılmış beton ve demir ömrümü yitirmiştir, binaların ayakta durması mümkün değil. 7.2' yi görmelerine gerek yok 6 civarındaki deprem o bölgedeki bütün binaları yıkar. Büyük risk altında olduğumuzu söylememiz lazım" diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, yıkılan binanın yerinde yapılacak yeni daireler kat maliklerine 18 ayda teslim edilecek.

- İstanbul