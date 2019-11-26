Büyükelçi Dişli:

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, kimyasal silah kullanımını insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak gördüklerini ve bu suçu işleyenlerin cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

Dişli, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Taraf Devletler Yıllık Konferansı'nın ikinci gününde Türkiye'nin Ulusal Beyanı'nı okudu.

Kimyasal silah kullanımı konusuna tolerans gösterilmemesi gerektiğini vurgulayan Dişli, "Türkiye bunu insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak görüyor. Kimyasal silah saldırılarının tüm failleri sorumlu tutulmalı ve cezasız kalmamalıdır. Bu tür saldırıların tekrarını önlemenin tek yolu budur." dedi.

Dişli, terörizmin her türüne karşı mücadelenin Türkiye'nin önceliği olduğuna vurgu yaparak, "Terörizmle mücadelenin üstesinden gelmek için uluslararası iş birliği şarttır. Aynı şekilde, kimyasal terörizm de ortadan kaldırmamız gereken ciddi bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin (CWC) dışında kalan 4 devlet bulunduğuna işaret eden Dişli, üye olmayan devletlerin bir an önce bu sözleşmenin bir parçası olması çağrısı yaparak, sözleşmenin nihai amacına ancak tam bir evrenselleşme sağlandığında ulaşılabileceğini dile getirdi.

Dişli, KSYÖ'nün kimyasal silahların imha edilmesi için verdiği mücadelenin ve bunun gerçekleşmesinin önemini belirtti, yeni yıl için önerilen taslak programı ve bütçeyi desteklediklerini açıkladı.

Türkiye'nin örgüt ile uzun vadeli ve yakın iş birliği içerisinde olduğunu ifade eden Dişli, Türk hükümetinin, KSYÖ'nün laboratuvarının kimya ve teknoloji merkezine dönüştürülmesi projesi için geçen ay 30 bin avro katkıda bulunmasının örgüte önem verdiğinin ve onu desteklediğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Dişli, geçen yıl haziranda örgüte verilen "kimyasal silahları kimin kullandığının tespiti yetkisi" uyarınca oluşturulan Soruşturma ve Tespit Ekibi'nin (IIT) raporlarını beklediklerini de söyledi.

CWC'nin güncellenmesi ile ilgili bazı ülkeler tarafından sunulan 2 teknik değişiklik teklifine sıcak baktıklarını kaydeden Dişli, "Sizi temin ederim ki Türkiye kendi adına, CWC'nin etkili bir şekilde uygulanmasına tam destek ve iş birliğini vermeye devam edecektir." diye konuştu.