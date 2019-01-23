Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Komşum Olur" Kampanyasının Galasında Kahkaha Tufanı

Büyükelçi Komşum Olur" Kampanyasının Galasında Kahkaha Tufanı

29 dakika önce

AB Türkiye Delegasyonu tarafından "Büyükelçi Komşum Olur" sosyal medya kampanyasının kazananı Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann oldu.

Büyükelçi Komşum Olur
AB Türkiye Delegasyonu tarafından "Büyükelçi Komşum Olur" sosyal medya kampanyasının kazananı Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann oldu. Büyükelçilerin hobilerinin anlatıldığı video çekimleri davetlileri ve büyükelçileri kahkahaya boğdu.

AB Türkiye Delegasyonu tarafından "Büyükelçi Komşum Olur" sosyal medya kampanyası başlatıldı. Kampanyada büyükelçiler Türkiye'de yapmaktan en çok keyif aldıkları sosyal faaliyetleri 60 saniyelik videolar ile paylaştı. Büyükelçilerinin Türkiye'ye atandıktan sonra neler yaptıklarını, Türkiye'de yaşarken en çok nelerden keyif aldıklarını ve ne tür ilgi alanlarına sahip olduklarını paylaşmak amacıyla düzenlenen sosyal medya kampanyasının galası Sheraton Otel'de gerçekleştirildi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB üye devletlerin büyükelçileri ile eşleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen galada ilk olarak büyükelçilerin hobilerini yaptıkları video çekimlerinin kamera arkası görüntüleri izlenildi ve herkesi kahkahalara boğdu.

"Yönetmen eşimdir"

Hobilerini Türkçe olarak ifade edebilmek için defalarca deneme çekimi gerçekleştiren büyükelçiler herkesi güldürdü. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın "Benim hayatımın filminin yönetmeni önde oturan gördüğünüz eşimdir" ifadesi diğer büyükelçi ve davetliler tarafından alkış aldı. Ardından oylama başlatılarak, her bir büyükelçinin 60 saniyelik videosu izlenildi.

Tüm videoların izlenilmesinin ardından tamamlanan oylama ile en popüler video açıklandı. Kazanan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann oldu. Erdmann sahneye eşiyle birlikte çıkarak ödülü aldı. Duygu ve düşüncelerini paylaşan Erdmann, "Öncelikle gözyaşlarımı silmeme izin verin" diyerek espri yaptı. Ödülü eşinin sempatik hallerinden dolayı hakettiğini dile getirdi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:33 Kaynak: İHA

Türkiye, Avrupa Birliği, Güncel
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