Büyükelçi Küçükel, Yılın Kareleri Oylamasında

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezbercil, Anadolu Ajansının (AA) 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Madrid'deki Türkiye'nin Büyükelçilik binasınındaki ofisinde oylamaya katılan Büyükelçi Küçükel Ezberci, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

Büyükelçi Küçükel Ezberci, "Haber"de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi Vatanımız", "Gazze: Açlık"da Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Pedro Pacual'ın "Beyhude", "Günlük Hayat"da ise Lokman Vural Elibol'un "Fener alayı" fotoğraflarına oy verdi.

"Anadolu Ajansının kültürel anlamda, farkındalıkları ortaya koyma anlamında çok büyük hizmetler verdiğini gördüm"

Oylamanın ardından AA muhabirine kısa bir değerlendirme yapan Büyükelçi Küçükel Ezberci, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası konjonktürün her gün değiştiği, her sabah yeni krizlere uyandığımız, dünyanın bir geçiş aşamasında olduğu bir ortamda, ülkede ve dünyada olup biteni zamanında ve doğru şekilde kavrayabilmek için her türlü iletişim aracını kullanmak mecburiyetindeyiz. Sadece sosyal medya ile değil haberi doğru, güvenilir kaynaklardan yakalayabileceğimiz ajanslarla da çok sıkı temas halinde olmamız gerekiyor. Bu anlamda biz kendi adımıza, Anadolu Ajansı ile onun ürettiği içeriklerle, verdiği haberlerle hem beslenmekteyiz hem de analizlerimizi yaparken d, kapsayıcılık ve 360 derece bakış açısını oluşturmakta faydalanmaktayız."

Anadolu Ajansının sadece olan biteni haber yapmakla yetinmeyip, "insana dair her konuyu 360 derece algılamasını ve bunu ortaya koymasını büyük mutlulukla takip ettiğini" vurgulayan Büyükelçi Küçükel Ezberci, bu yılki "Yılın Kareleri" yarışmasına seçilen fotoğrafların da "insana dair ayrı bir hikaye ve farkındalık yarattığını" söyledi.

Büyükelçi Küçükel Ezberci, Kasım 2025'te AA'nın Madrid'de açtığı, İstanbul Photo Awards 2025 uluslararası fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafların yer aldığı sergiyi de hatırlatarak, "Anadolu Ajansının kültürel anlamda, farkındalıkları ortaya koyma anlamında çok büyük hizmetler verdiğini gördüm. Tebrik ediyorum." dedi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.