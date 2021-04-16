Büyükelçi Landrut, Mardin'de destek verdikleri projeleri inceledi - Son Dakika

Büyükelçi Landrut, Mardin'de destek verdikleri projeleri inceledi

16.04.2021 14:45
Büyükelçi Landrut, Mardin'de destek verdikleri projeleri inceledi, System.String[]

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, destek verdikleri projeleri yerinde incelemek üzere, Mardin'e geldi.

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, destek verdikleri projeleri yerinde incelemek üzere, Mardin'e geldi. Büyükelçi Landrut, Mardinli ünlü şef ve sosyal girişimci Ebru Baykara Demir'in atölyesini de ziyaret ederek, kuraklığa önlem olarak geliştirdikleri ilk proje olan Sorgül buğdayını inceledi.

Büyükelçi Landrut, Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, doğalgaz bağlantısı üzerine eğitim gören öğrencilerle bir araya gedikten sonra, Dicle Kalkınma Ajansı'nı (DİKA) ziyaret etti. DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat ile bir araya gelen Landrut, Türkiye'nin eğitime verdiği yatırımları dikkatle izlediklerini, bunu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

'BÖLGEDE BİN 800'DEN FAZLA MESLEKİ EĞİTİM'Ziyarette konuşan Landrut, bölgedeki mesleki eğitimlerin önemine değindi. Landrut, "Bu bölgede, ilimizde eğitimin ne kadar önemli olduğunu, özellikle mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunun farkında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Gençlerin tabii ki geleceğimiz olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla genç istihdamı çok önem taşıyan bir husustur.  Aynı zamanda, Türkiye'de gençlerin eğitimine ne kadar çok yatırım yapıldığının da farkındayız. Takdirle karşılıyoruz. Gençlerin okuldan istihdama, iş hayatına yumuşak bir geçiş yapabilmeleri, bu geçişin olabildiğince kolaylaştırılması son derece önemli. Bunu sağlayacak en önemli unsurlardan bir tanesi de, mesleki eğitimdir. Bu alanda destek olmaya çalışıyoruz. Bundan memnuniyet duyuyoruz" dedi.Büyükelçi Landrut, daha sonra Mardinli ünlü şef ve sosyal girişimci Ebru Baykara Demir'in atölyesini ziyaret etti. Demir'in çalışmalarını yakından takip ettiğini ve onunla gurur duyduğunu anlatan Landrut, "Hem kadına, hem de doğaya verdiğiniz katkınızı, takdirle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.SORGÜL BUĞDAYI PROJESİ

Şef Ebru Baykara Demir ise, Sorgül buğdayındaki ilk desteklerini AB'den aldıklarını ifade etti. Mezopotamya'nın bilinen en eski buğday tohumu 'Sorgül'ü tohumluk olarak, Mardin Ovası'nda ekerek iyi tarım uygulamaları ve geleneksel üretim teknikleriyle yetiştirilmesi amacıyla başlatılan 'Yaşayan Toprak Yerel Tohum' projesi olduğunu anlatan Demir, "İlk projemiz Sorgül Buğdayı projesiydi. Avrupa Birliği tarafından, Birleşmiş Milletler aracılığıyla fonlanan özel bir projeydi. Eğitim vereceğimiz proje şu anda çok büyüdü. Amacımız yerel tohumları, Suriyeli mültecilerin tohum bilgisiyle çoğaltmaktı. O tohumlar büyüdü ve 5 yılın sonunda, özellikle Türkiye'de kuraklığın en çok hissedildiği Konya ovasında, Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın desteğiyle bu yıl 40 dönüm ekilerek, yaklaşan kuraklıkla ilgili bir önlem oldu" diye konuştu.


Büyükelçi Landrut, Mardin'de destek verdikleri projeleri inceledi
Büyükelçi Landrut, Mardin'de destek verdikleri projeleri inceledi
Büyükelçi Landrut, Mardin'de destek verdikleri projeleri inceledi
Büyükelçi Landrut, Mardin'de destek verdikleri projeleri inceledi
Büyükelçi Landrut, Mardin'de destek verdikleri projeleri inceledi
Büyükelçi Landrut, Mardin'de destek verdikleri projeleri inceledi
Büyükelçi Landrut, Mardin'de destek verdikleri projeleri inceledi

Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükelçi Landrut, Mardin'de destek verdikleri projeleri inceledi - Son Dakika


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