Büyükelçi Silva'dan Eskişehir Valisi Çakacak'a ziyaret - ESKİŞEHİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükelçi Silva'dan Eskişehir Valisi Çakacak'a ziyaret - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Büyükelçi Silva'dan Eskişehir Valisi Çakacak'a ziyaret - ESKİŞEHİR

6 saat önce

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti.

Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti.

Çeşitli programları nedeniyle Eskişehir'e gelen Büyükelçi Paula Leal da Silva, valilik ziyaretinde Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakacak, Türkiye ile Portekiz arasındaki köklü dostluk ilişkilerinin çok eskilere dayandığını belirtti.

Çakacak iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin son yıllarda daha da gelişme eğilimi sergilediğini ifade ederek, "Türkiye'nin AB üyeliği hususunda Portekiz'de partiler üstü bir uzlaşı bulunması bizleri çok memnun etmektedir. AB'ye üyelik sürecimizde her zaman yanımızda olduğunuz ve bizleri her zaman desteklediğiniz için teşekkür ederim." dedi.

Büyükelçi Silva'dan Eskişehir Valisi Çakacak'a ziyaret - ESKİŞEHİR

Fabio Alves Da Silva, Özdemir Çakacak, Eskişehir, Portekiz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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