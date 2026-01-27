Büyükelçi Tantekin\'den AA\'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Tantekin lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" fotoğrafını tercih eden Tantekin, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Stuart Brock'un "Yasaya karşı", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Günlük Hayat"ta ise Ömer Taha Çetin'in "Döner dolunay dolabı" fotoğrafına oy verdi.

Büyükelçi Tantekin, özel kategorilerden "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından", "Gazze: Açlık"ta ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçti.

Oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Tantekin, AA'nın Brüksel ofisinin başkentte Avrupa Birliği, NATO ve Belçika'yla ikili ilişkiler alanındaki gelişmelere hem tanıklık ettiğini hem de Türkiye'ye aktardığını ifade etti.

Tantekin, "Fotoğraf yarışmasındaki hem gördüğümüz hem seçtiğimiz fotoğraflar aslında AA'nın Türkiye'nin ikili gündeminin ötesinde artık uluslararası düzeyde ne kadar etkili, ne kadar güçlü bir ajans olduğunu hem haberleriyle hem çektiği fotoğraflarla ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Tantekin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına ilk kez katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.