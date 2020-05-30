Büyükkılıç'tan, Ayasofya'da okunan Fetih suresi için Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ayasofya'da yıllar sonra Fetih suresi okunmasından dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Mayıs günü uzun bir aradan sonra cuma namazının yeniden kılındığı ve İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih suresi okunduğunu anımsatarak, iki güzelliğin bir arada yaşandığını belirtti.

Milli heyecanın yinelendiği bir tarih yaşandığını vurgulayan Büyükkılıç, "Şehrimizde sıkıntı oluşturmadan yaklaşık 700 civarında camide cuma namazı eda edildi. Aynı gün İstanbul'un fethi münasebetiyle Ayasofya'da Fetih suresinin okunmasıyla da adeta milli heyecanı yineleyen bir yaklaşım sergilenmesi de bizleri ayrıca sevindirdi. Fatih'in ruhu da böylece şad oldu. Allah vesile olanlardan razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bizi seven güvenen hemşehrilerimize bir kez daha minnet duyuyor, teşekkür ediyor, değerlerine bağlı böyle güzel bir şehrin hizmetkarı olmaktan elbette ki keyif alıyoruz." ifadelerini kullandı.