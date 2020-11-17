Son dakika haberleri... Büyükkılıç'ın UNESCO kararlılığı - Son Dakika

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kültepe Kaniş Karum ve Koramaz Vadisi ile iki büyük mirası bulunan Kayseri'de bu alandaki çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 1945'te 20 kurucu üyesinden biri olduğu UNESCO'nun 75. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

6 bin yıllık geçmişe sahip Kayseri'nin önemli bir tarih mirası olan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kültepe Kaniş Karum'un gün yüzüne çıkarılması ve tanıtılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak gereken bütün destekleri verdiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, 2022 yılının "Kültepe Kaniş Karum" yılı ilan edilmesi konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Şehrin üstüyle ilgilenirken altındaki tarih hazinesini de ihmal etmediklerini belirten Büyükkılıç, Kültepe'den çıkarılan eserlerin sergileneceği müzenin yapımına ilişkin çalışmaların da sürdürüldüğünü aktardı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki kültürel miraslardan biri olan Koramaz Vadisi'ne de özel önem gösteren Büyükkılıç, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar'ı içine alan Koramaz Vadisi'nin gerek doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliği gerekse tarihi özellikleri ile tanıtılmasının önemine işaret etti.

Tarihi ve kültürel mirasın daha kalıcı ve anlamlı olmasını sağlayacaklarını anlatan Büyükkılıç, "Koramaz Vadisi bünyesinde barındırdığı tarihi ve doğal güzellikler ile kendi alanında bir adım daha ön plana çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bölgeyle yakından ilgileniyoruz. UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan iki değerimizi kalıcı listeye alınması yönünde kararlıyız. Hem Kültepe Kaniş Karum hem de Koramaz Vadisi ile ilgili akademisyenlerin de destek verdiği çalışmalarımız sonucunda bu iki değerimizi tüm dünyaya tanıtmış ve olması gereken değere taşımış olacağız."