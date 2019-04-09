Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 Sıklette 4 Madalya

Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te düzenlenen Büyükler Avrupa
Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde yapılan finallerde Türkiye
, 2 altın, bir gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam 4 madalyanın sahibi oldu. 5 sıkletin dördünde madalya kazanan Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'na damga vurdu.
Dün yapılan maçların ardından adını finale yazdıran 57 kiloda Süleyman Atlı
finalde karşılaştığı Rus Muslim Sadulaev'i 8-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan
mindere çıktı. Son Avrupa ve dünya şampiyonu Azerbaycanlı rakibi Haji Aliyev'e mağlup olan Selahattin Kılıçsallayan, gümüş madalyada kaldı.
Türkiye'yi 70 kiloda temsil eden Mustafa Kaya altın madalya mücadelesinde Azerbaycanlı rakibi Aghahuseyn Mustafayev'i 6-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna uzandı.
Bronz madalya mücadelesi veren 79 kilodaki milli güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu ise Ukrayna
'dan Oleksii Domanytskyi'i 5-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Böylece Türkiye ilk gün finallerinde 2 altın, bir gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam 4 madalyanın sahibi oldu.
YARIN BİR ALTIN, 2 BRONZ VE 1 REPESAJ MAÇI OYNANACAK
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nın gündüz bölümünde 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final maçları yapıldı.
Ülkemizi 125 kiloda temsil eden Taha Akgül
ilk maçında Rumen güreşçi Rares Daniel Chintoan'ı 7-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Ermeni Andrik Galstyan'ı 11-0 yenen Akgül, adını yarı finale yüksele yazdırdı. Yarı final mücadelesinde Rus Anzor Ruslanovitch Khizriev'i 8-1 yenen Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül finale yükseldi. Taha Akgül finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak.
86 kiloda Fatih
Erdin, Ukraynalı rakibi Mraz Dzhafarian'ı 1 dakika 39 saniyede 10-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Finlandiya
'dan Ville Tapani Heino'yu 8-0 yenen Fatih Erdin yarı finalde Moldova
'dan Piotr Ianulov'a mağlup oldu. Milli güreşçi yarın bronz madalya için mindere çıkacak.
92 kiloda İbrahim Bölükbaşı, Avusturya
'dan Dominic Klaus Peter'i 6-0 mağlup ederek geldiği çeyrek finalde Bulgar güreşçi Akhmed Adamovitch'i 6-0 yendi ve yarı finalist oldu. Yarı finalde Polonya
'dan Zbigniew Mateusz Baranowski'ye mağlup olan milli güreşçi yarın bronz madalya maçına çıkacak.
Türkiye'yi 61 kiloda temsil eden Recep Topal ise ilk maçında Rus Magomedrasul Idrisov'u 11-9 yenerek çeyrek finale çıktı. Recep Topal ikinci maçında Ermeni rakibi Arsen Harutyunyan'a mağlup oldu. Bu güreşçi finale kaldığı için Recep Topal, Ukrayna'dan Volodymyr Burukov ile repesaj maçı yapma hakkını elde etti.
KADIN GÜREŞÇİLER YARIN MİNDERE ÇIKIYOR
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar mindere çıkmaya başlıyor. Yarın 50, 55, 59, 68, 76 kiloda maçlar yapılacak. Çekilen kura sonrasında yarın mindere çıkacak olan milli güreşçiler ve rakipleri şu şekilde:
50 Kg: Evin Demirhan
- Emilia Ciricu-Budeanu
55 Kg: Bediha Gün - Iryna Husyak
59 Kg: Elif Jale Yeşilırmak - (Kateryna Zhydachevska - Carola Rainero maçının galibi)
68 Kg: Merve Pul - Anastasija Grigorjeva
76 Kg: Yasemin Adar - Georgina Olwen Nelthorpe
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA MESAJI Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mustafa Kaya ve Süleyman Atlı'yı kutladı. Başkan Kasapoğlu kutlama mesajında şu cümlelere yer verdi: "Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 70 kiloda altın madalya kazanan Mustafa Kaya ve 57 kiloda Avrupa şampiyonu olan Süleyman Atlı'yı yürekten tebrik ediyorum."