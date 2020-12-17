Büyükorhan meydanına kavuştu - Son Dakika

Büyükorhan meydanına kavuştu

17.12.2020 10:45
Büyükorhan meydanına kavuştu, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dağ bölgesi yatırımları kapsamında planlanan Büyükorhan Meydanı, Başkan Alinur Aktaş tarafından törenle hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dağ bölgesi yatırımları kapsamında planlanan Büyükorhan Meydanı, Başkan Alinur Aktaş tarafından törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçenin tümünde eş zamanlı sürdürdüğü yatırım ve hizmetler, hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükorhan için planlanan meydan projesi de tamamlanarak hayat buldu. Sosyal tesis çalışmaları ile çevre düzenlemelerinin de yapıldığı, içerisinde 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına inşa edilen çeşmenin de yer aldığı 2 dönümlük meydan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükorhan Kaymakamı Kadir Kılıç ve İlçe Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz halkın istifadesine sunuldu. Açılış nedeniyle düzenlenen törene, vatandaşlar da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Bursa'nın her noktasına dokunmaya çalıştıklarını söyledi. Büyükorhan'da vatandaşların 35 yıldır asbestli borulardan su içtiğini ve bu sıkıntının giderilmesinde, daha sağlıklı ve kaliteli su tüketimiyle ilgili yatırımlarda sona geldiklerini belirten Başkan Aktaş, "Altyapı çalışmaları tamamlandı, üst yapı çalışmaları sürüyor. İnşallah çok kısa zamanda bu çalışmalar da bitecek. Pırıl pırıl sokaklarda hep beraber gezeceğiz" dedi.

Doğalgaz ay sonunda

Başkan Alinur Aktaş, bölgenin ekonomik olarak kalkınmasını istediklerini ve çalışmaları bu doğrultuda sürdürdüklerini dile getirdi. Bu ay sonuna kadar Büyükorhan'a doğalgazın da geleceğini vurgulayan Başkan Aktaş, "İyi niyet ve samimiyetle tüm imkanları seferber ediyoruz. Dünyada yatırımların durdurduğu bir ortamda, Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle, yeni çalışmaları hayata geçiriyoruz. 17 ilçemizde 600 civarında şantiyemiz var. BUSKİ altyapıda, Büyükşehir üstyapıda canla, başla ve heyecanla çalışıyor. Söz verdiğimiz hizmetleri bir bir yerine getiriyoruz. Yapılan meydan ve tesisin ilçeye hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Aktaş'a teşekkür

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ise salgının etkisini artırdığı günlerde bile Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü ifade etti. Son olarak ilçenin Başkan Aktaş sayesinde harika bir meydan kazandığını söyleyen Korkmaz, "Büyükorhan Belediyesi olarak hükümetimizin ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yorulmadan hizmetlerimize devam ediyoruz. 2020 yılı itibarı ile altyapısı tamamlanan 15 mahallemizde üstyapı çalışmalarında da sona gelindi. İnşallah 10 gün içerisinde doğalgazı da vererek, bölgemize bir hizmeti daha kazandırmış olacağız. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, meydanın açılışını gerçekleştirdi. - BURSA

Büyükorhan meydanına kavuştu
Büyükorhan meydanına kavuştu
Büyükorhan meydanına kavuştu
Büyükorhan meydanına kavuştu
Büyükorhan meydanına kavuştu
Büyükorhan meydanına kavuştu
Büyükorhan meydanına kavuştu

Büyükşehir Belediyesi, Alinur Aktaş, Büyükorhan, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükorhan meydanına kavuştu - Son Dakika


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