Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'nin acı günü - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin ağabeyi merhum Hasan Yüce'nin 77 yaşında vefat eden eşi Habibe Yüce'nin cenazesi toprağa verildi.
Bir süre tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Habibe Yüce'nin cenazesi, Geyve Çengel Mahallesi'ne getirildi.
Yüce'nin cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından Çengel Aile Mezarlığına defnedildi.
Cenazeye, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, AK Parti Pamukova İlçe Başkanı Burak Çelik, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. ??????
Kaynak: AA
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