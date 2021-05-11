Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Süper Lig'in 41'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-2'lük galibiyetliyle sonuçlandı. Erzurumspor, ligin bitimine 1 hafta kala küme düştü.7'nci dakikada gelişen Erzurumspor atağında Emrah Başsan ceza alanı solundan şansını denedi. Başsan'ın vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.15'inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında topu kapan Efecan ceza sahası içerisine kadar geldi. Efecan'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.29'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içerisinde rakibinin müdahalesiyle Mustafa yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy beyaz noktayı gösterdi.30'uncu dakikada Alanyaspor Efecan'ın kullandığı penaltı vuruşuyla öne geçti: 1-0.39'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson soldan ceza alanı içerisine girdi. Kaleci Szumski'nin müdahalesinde Davidson yerde kalırken hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.41'inci dakikada Alanyaspor, Efecan'ın kullandığı penaltı atışında rakibiyle farkı açtı: 2-0.45'inci dakikada soldan gelişen Erzurumspor atağında Rashani topu ceza alanı içerisine ortaladı. Tzavellas'ın ters vuruşunda top ağlara gitti. Hakem Alper Ulusoy VAR'ın ofsayt incelemesinin ardından golü verdi: 2-1.47'nci dakikada soldan Alanyaspor soldan köşe vuruşu kullanırken, Berkan'ın ortasında savunma arkasına sızan Davidson topla buluştu. Davidson'un vuruşunda kalecinin müdahalesiyle top dışarı çıktı.58'inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Mustafa ceza alanı içine kadar geldi. Mustafa'nın vuruşunda top az farkla auta gitti.62'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında topu alan Efkan hızla ceza sahası içine girdi. Efkan topu ceza sahası dışındaki Efecan'a verirken, onun vuruşunda top az farkla auta gitti.73'üncü dakikada Erzurumspor'un kontratağında Cenk Ahmet topu sağdan ceza alanı içindeki Rashani'ye ortaladı. Rashani'nin gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.84'üncü dakikada gelişen Erzurumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Ahmet oluşan karambolde topu ağlara gönderdi: 2-3.

Karşılaşma konuk takım Erzurumspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

- Antalya