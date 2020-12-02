Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, yardımcı antrenörler Serkan Zaimoğlu ve Uğur Bayarslan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışmaları üzerinde durdu.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular yarınki antrenmanına Mehmet Özdilek'in ardından göreve getirilen teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalışması bekleniyor.