Büyükşehir Belediyesi Cihanbeyli'ye 211 kilometre mahalle yolu kazandırdı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde mahalle yolu ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında 31 ilçenin mahalle yollarının kalitesini yükseltmek için yoğun mesai harcandığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapılan yatırımlarla Cihanbeyli ilçesinin mahalle yollarının artık daha konforlu olduğunu vurguladı.

Yeni Büyükşehir Yasasıyla bugüne kadar Cihanbeyli'ye yaptıkları mahalle yolu uzunluğunun 211 kilometreye ulaştığını aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Bu sezon Mutlukonak Mahalle Yolu, Ponarbaşı - Çeşmelisebil Mahalle Yolu ve Sığırcık Yolu'nda 5 kilometreden fazla çalışma yaparak standardı yükselttik. Ayrıca ekiplerimiz 6 kilometrelik Yapalı-Gölyaylası Mahalle Yolu'ndaki çalışmaları da tamamladı. Cihanbeylimiz için hayırlı olsun."