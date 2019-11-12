Büyükşehir Belediyesi, e-Belediye EBYS modülüne geçiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için İçişleri Bakanlığı e-Belediye EBYS modülüne geçecek. 1 Ocak 2020'den itibaren sisteme entegre olmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, daha önce kullandığı EBYS modülünü sonlandırarak, daha kapsamlı bir ağa dahil olacak.



Büyükşehir Belediyesi, halen kullandığı Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) modülünü sonlandırarak, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde birçok belediye tarafından kullanılan e-Belediye EBYS modülüne geçiş yapacak. 1 Ocak 2020 itibariyle yeni sisteme geçiş yapmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa daha hızlı, kaliteli ve güvenilir bir hizmet sağlamayı amaçlıyor.



Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personeli, üç günlük eğitim programı çerçevesinde e-Belediye EBYS modülünü Büyükşehir Belediyesi personeline anlattı. Eğitim programında, ilk gün Macit Özcan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksinde açılış toplantısı gerçekleşti. İkinci ve üçüncü günde ise Büyükşehir Belediyesi Kongre Sarayında belediye personeline yönelik eğitimler verildi. 68 modüllü projeyle vatandaş odaklı yerel yönetim anlayışına uygun olarak tüm hizmetlerin kesintisiz verilmesini sağlayan ve belediyecilik yazılımları ile ortak sistem altyapısında çalışan, vatandaş odaklı e-Belediye EBYS modülüne geçilecek. Sistemin akıllı şehirleşme ve dijital dönüşüme büyük katkı sunması hedefleniyor.



"Attığımız adımların bize ne sağladığını ölçmeye başlamamız gerekiyor"



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Müfit Bayram, açılış toplantısında yaptığı konuşmada, bu tarz projeleri hayata geçirmenin ve işlevsel olması gerektiğinin önemine değinerek, "Artık yavaş yavaş yaptığımız şeylerin, attığımız adımların bize ne sağladığını da ölçmeye başlamamız gerekiyor. Zaman, güvenlik ve maddi boyutu, hizmetlerin hızlanması ve memnuniyetin artması açısından ölçmemiz gerekiyor" dedi.



"Bu, dijital dönüşümün yerel ayağı"



İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu ise sistemin Türkiye'deki tüm belediyeleri tek bir veri tabanında buluşturarak, işlerin hızlandırılmasını sağlayacağını belirterek, "e-Belediye EBYS modülü, tüm belediyelerin tek bir veri tabanında, ortak bir altyapıda, standart yazılımlarla tüm iş ve işlem süreçlerini elektronik ortamda yapabilmelerine imkan sağlayan bir sistem. Bu, dijital dönüşümün yerel ayağı. Ülkemizin hedefleri var. Bütün hizmetlerin elektronik ortamda üretilmesi, vatandaşa elektronik ortamda sunulması, önümüzdeki sene hiçbir vatandaşımızdan hiçbir evrak ve dosya talep etmeden, talebini elektronik ortamda yapmak, bu talebe ilişkin istediğimiz bütün evrakları devletin bütün veri tabanlarından otomatik olarak alabilmek, bu işlemin sonuçlanmasını sağlamak gerekiyor" diye konuştu.



"1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçiş yapmayı hedefliyoruz"



Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Akın Aşıcı ise sisteme 1 Ocak 2020'den itibaren dahil olmayı planladıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde, 9 Ağustos'ta bilgi işlem e-Belediye proje ve yazı işleri birim sorumlularımız, İçişleri Bakanlık yetkilileriyle Ankara'da e-Belediye Bilgilendirme Toplantısı yaptı. Akabinde belediyemizin 6 aylık eylem planını oluşturduk. Bu kapsamda Eylül ayında e-Belediyeye geçiş ile ilgili belediye başkanımızın yazılı bildirimiyle modüle geçeceğimize ilişkin bilgi deklare edildi. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren de takvim yılını esas alarak e-Belediye sistemine geçiş yapmayı hedefliyoruz." - MERSİN