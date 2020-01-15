Büyükşehir Belediyesi, USHAŞ'ın Kayseri'ye büro açması için protokol imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi, USHAŞ'ın Kayseri'ye büro açması için protokol imzaladı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, USHAŞ'ın Kayseri'ye büro açması için protokol imzaladı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile Kayseri'de büro açması için protokol imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi, USHAŞ'ın Kayseri'ye büro açması için protokol imzaladı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile Kayseri'de büro açması için protokol imzaladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, çeşitli temaslar için gittiği Ankara'da, USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ile imzaladığı protokol çerçevesinde, USHAŞ, İstanbul ve Ankara'dan sonra Kayseri'de de büro açacak.

Protokolün sağlık turizminin gelişmesi için önemli bir adım olacağını ifade eden Büyükkılıç, "Bir hekim olarak Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık turizminin gelişmesinde tuzu biberi olması lazım diye düşündüm. Bu doğrultuda çalışmaları hızlandırdık ve imza aşamasına geldik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kayseri'de akredite sağlık kuruluşu sayısının artırılması konusunda da USHAŞ'tan destek bekliyoruz. İnşallah bu protokol Kayseri turizminin gelişmesinde önemli bir rol üstlenecek." açıklamasında bulundu.

Genel Müdür Mehmet Ali Kılıçkaya da USHAŞ olarak yapacaklar faaliyetlerle Kayseri'ye gelen turist sayısını ileri bir noktaya taşıyacaklarını belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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