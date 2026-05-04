Büyükşehir Birecik’te seferber oldu: afetin yaraları sarılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehir Birecik’te seferber oldu: afetin yaraları sarılıyor

Büyükşehir Birecik’te seferber oldu: afetin yaraları sarılıyor
04.05.2026 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından Birecik’te oluşan hasarlar için Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu. 114 araç ve 256 personelle sahaya inen ekipler, yolları açma ve hasar giderme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şanlıurfa’da etkili olan dolu yağışı ve fırtına, özellikle Birecik başta olmak üzere birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan afetin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla sahaya inerek hasarın giderilmesi için yoğun bir çalışma başlattı. İlçede kriz masası oluşturulurken, ekipler gece boyunca aralıksız görev yaptı.

Büyükşehir Birecik’te seferber oldu: afetin yaraları sarılıyor

114 ARAÇ VE 256 PERSONELLE SAHADA YOĞUN MÜDAHALE

Büyükşehir Belediyesi, afetin ilk anından itibaren 114 araç ve 256 personelle Birecik’te adeta seferberlik ilan etti. ŞUSKİ başta olmak üzere ilgili tüm birimler koordineli şekilde sahaya yönlendirilirken, ekipler gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Oluşturulan kriz masası aracılığıyla çalışmalar anlık olarak takip edilirken, ekipler ihtiyaç duyulan bölgelere hızlı şekilde sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şerif Bozkurt ve Genel Sekreter Mithat Can Kutluca da bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Birecik’te seferber oldu: afetin yaraları sarılıyor

YOLLAR AÇILDI, HASAR GİDERME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler, gün boyunca kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması, trafik ışıkları ve levhaların onarımı, okul ve kamu alanlarının temizlenmesi gibi birçok noktada çalışmalar gerçekleştirdi. Özellikle ağaç dalları ve kütüklerin temizlenmesiyle birlikte ilçe genelinde yaşamın normale dönmesi için yoğun çaba harcandı.

Başkan Vekili Şerif Bozkurt, vatandaşların en az düzeyde etkilenmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, gelen tüm taleplere anında cevap vermek için ekiplerin sahada olduğunu ifade etti. Çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

Haber: Ali Karademir

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Şanlıurfa Büyükşehir Birecik’te seferber oldu: afetin yaraları sarılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar, Okan Buruk’u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi Ahmet Çakar, Okan Buruk'u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi
Hindistan’da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu Hindistan'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu
Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada
Malatya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı
Galatasaray’dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır Galatasaray'dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır
Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular
Manchester United-Liverpool maçında 5 gol Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar Manchester United-Liverpool maçında 5 gol! Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar

16:02
Fener’in eski yıldızından inanılmaz gol
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol
15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:30
Yine okul yanı yine silah sesleri Peş peşe tetiğe bastı
Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
14:13
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
14:05
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
13:39
12 kurşunla öldürülen İlayda’nın babasından mahkemede şok karar
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 16:25:20. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir Birecik’te seferber oldu: afetin yaraları sarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.