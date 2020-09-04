Büyükşehir'den Aşıroğlu Caddesi'nde yoğun mesai - Son Dakika

Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmaları başlayan Darıca Aşıroğlu Caddesi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca'da 80 milyon lirayı aşan altyapı projesini sürdürüyor. İlçeye büyük rahatlık sağlayacak projeye devam eden ekipler, altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda ise yoğun tempoyla üstyapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Darıca Aşıroğlu Caddesi'nde çalışmalarını sürdüren ekipler, asfalt ve kaldırım çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı planlıyor. 2 bin 200 metre uzunluğu ve 15 metre genişliğiyle bölgenin önemli güzergahlarından biri olan Aşıroğlu Caddesi'nin bin 700 metrelik kısmında 9 bin ton plentmiks temel ve 4 bin 500 ton binder asfalt tabakası tamamlandı. Tretuvar imalatları devam eden iş kapsamında 900 metreküp beton, 3 bin metre granit bordür ve yaklaşık 9 bin metrekare granit kaplama kullanılacak.

Aşıroğlu Caddesi'ndeki altyapı çalışmaları İSU tarafından 3 ekip ile devam edilerek tamamlanmıştı. İSU Genel Müdürlüğü proje kapsamında Darıca ilçesine bağlı Bağlarbaşı, Bayramoğlu, Pirireis, Nene Hatun, Cami, Fevzi Çakmak, Emek, Kazım Karabekir, Sırasöğütler ve Osmangazi olmak üzere 10 mahallede; Gebze ilçesinde ise Beylikbağı ve Eskihisar mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda yetersiz kalan altyapı hatlarını tamamen yenilenecek. Ayrıca,15 bin metreküp kapasiteli içmesuyu deposu, 1 adet içmesuyu terfi merkezi, 19 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ve dere ıslahı, 27 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı, 11 kilometre uzunluğunda içmesuyu hattı olmak üzere toplam 57 kilometre uzunluğunda altyapı hattı, bin 850 adet abone ve 2 bin adet kanalizasyon parsel bağlantısı ile hat üzerinde sanat yapıları inşa edilecek.

Altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projelere yeni bir anlayışla yaklaştıklarını vurgulamıştı. Büyükşehir ve İSU'nun koordineli çalıştığını belirten Başkan Büyükakın, altyapı ve üstyapı çalışmalarının aynı birim tarafından yapılacağını ifade etmişti. Bu yeni yaklaşımla projeler tek elden tamamlanıyor. - KOCAELİ